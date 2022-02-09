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В каких городах мира больше всего любят суши? Минск попал в топ-10 рейтинга

09.02.2022 16:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В каких городах мира больше всего любят суши? Минск попал в топ-10 рейтинга
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Выяснить, где же суши популярнее всего в мире, если не брать в расчет Японию, получилось с помощью сервиса Google Trends. Благодаря ему удалось проанализировать связанные с блюдом поисковые запросы на разных языках (включая рецепты, рестораны и т.д.). Сервис высчитывает процент запросов для конкретного места, что позволяет сравнивать результаты городов и стран, сильно различающихся по численности населения.

Результаты рейтинга показали, что больше всего за пределами Японии суши любят в канадском Ванкувере: в городе, который, как и страна восходящего солнца, омывается водами Тихого океана, более 600 заведений, которые имеют в меню так ценимое жителями японское блюдо.

А дальше в пятерке городов-фанатов суши оказались наши соседи. На 2-м месте российский Новосибирск, а следующие три позиции заняли Одесса, Харьков и Киев. Любовь к суши минчан привела белорусскую столицу на 7-е место в топе. Еще выяснилось, что почти так же сильно, как и на постсоветском пространстве, суши любят в Скандинавии: на позицию выше Минска в рейтинге расположился Копенгаген, а места с 8-го по 10-е занимают шведские Гетеборг и Стокгольм, а также норвежская столица Осло.

По рейтингу стран, который возглавила сама родина суши, также можно судить, что Восточная Европа без ума от японского блюда: Украина заняла 2-е место, Беларусь – 4-е, Молдова – 5-е, Россия – 7-е. Замыкает десятку еще одна соседка нашей страны – Латвия.

 
Теги: Минск
 
 
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