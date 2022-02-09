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О чем сигнализирует горечь или кислота во рту и что в этом случае нужно делать? Рассказывает врач-гастроэнтеролог
Источник материала: ОНТ
О чем сигнализирует горечь или кислота во рту? Врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 3-ей городской клинической больницы города Минска Елена Малюта в программе «наше утро» на ОНТ ответила на этот вопрос.
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О чем сигнализирует горечь или кислота во рту и что в этом случае нужно делать? Рассказывает врач-гастроэнтеролог
О чем сигнализирует горечь или кислота во рту? Врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 3-ей городской клинической больницы города...
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