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О чем сигнализирует горечь или кислота во рту и что в этом случае нужно делать? Рассказывает врач-гастроэнтеролог

09.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

О чем сигнализирует горечь или кислота во рту и что в этом случае нужно делать? Рассказывает врач-гастроэнтеролог

О чем сигнализирует горечь или кислота во рту? Врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 3-ей городской клинической больницы города Минска Елена Малюта в программе «наше утро» на ОНТ ответила на этот вопрос.

Елена Малюта, врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 3-ей городской клинической больницы города Минска: «Горечь во рту может свидетельствовать о забросе содержимого желудка – соляной кислоты, содержимого 12-перстной кишки – желчи или трипсина - в вышележащие отделы – в пищевод. Но при этом, когда пациент обратиться к доктору после сбора жалоб, анамнеза, данных осмотра, назначаются дальнейшие обследования. До обследований можно посоветовать пациенту не принимать горизонтальное положение после приема пищи, не наклоняться после приема пищи, избегать ношения тугих поясов, корсетов, приема газированных напитков, жареной пищи, употреблять спиртное и кофе».

Подробности смотрите в видео:



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Теги: Минск
 
 
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О чем сигнализирует горечь или кислота во рту? Врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением 3-ей городской клинической больницы города...
 
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