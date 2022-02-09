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Почему возникают боли в спине? Причины, когда обращаться к врачу и как лечить
Источник материала: ОНТ
О причинах болей в спине в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БЕЛМАПО Михаил Селицкий.
Боли могут обостряться подъемом тяжести, переохлаждением, неудобной позой, инфекцией. Если боль носит систематический характер, нужно обратиться к врачу.
Почему возникают боли в спине, смотрите в видео:
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О причинах болей в спине в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
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