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Почему возникают боли в спине? Причины, когда обращаться к врачу и как лечить

09.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему возникают боли в спине? Причины, когда обращаться к врачу и как лечить

О причинах болей в спине в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БЕЛМАПО Михаил Селицкий.

Михаил Селицкий, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии: «Боли в спине – одна из самых частых жалоб при посещении врача-невролога. Однако с этими жалобами сталкиваются врачи разных специальностей. Это и кардиологи, гастроэнтерологи, врачи общей практики, хирурги».

Боли могут обостряться подъемом тяжести, переохлаждением, неудобной позой, инфекцией. Если боль носит систематический характер, нужно обратиться к врачу.

Почему возникают боли в спине, смотрите в видео:


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О причинах болей в спине в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
 
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