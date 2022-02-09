Почему возникают боли в спине? Причины, когда обращаться к врачу и как лечить

Источник материала: ОНТ

О причинах болей в спине в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ рассказал председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БЕЛМАПО Михаил Селицкий.

Михаил Селицкий, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии: «Боли в спине – одна из самых частых жалоб при посещении врача-невролога. Однако с этими жалобами сталкиваются врачи разных специальностей. Это и кардиологи, гастроэнтерологи, врачи общей практики, хирурги».

Боли могут обостряться подъемом тяжести, переохлаждением, неудобной позой, инфекцией. Если боль носит систематический характер, нужно обратиться к врачу.

Почему возникают боли в спине, смотрите в видео:





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