Какие линейки кредитных продуктов есть для поддержки малого и среднего бизнеса? Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Создать свой бизнес хотят многие, но не многие когда-либо на это решатся, ведь свое дело – это не только прибыль и успех, но также риски, порой, убытки, а еще затраты и вложения. Чтобы что-то построить и быть конкурентоспособным, необходимо иметь свободные деньги. Беларусбанк уже 7-й год реализует программы финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса.

Какие линейки кредитных продуктов предлагают в Беларусбанке, смотрите в видео:





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