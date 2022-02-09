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Какие линейки кредитных продуктов есть для поддержки малого и среднего бизнеса? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Источник материала: ОНТ
Создать свой бизнес хотят многие, но не многие когда-либо на это решатся, ведь свое дело – это не только прибыль и успех, но также риски, порой, убытки, а еще затраты и вложения. Чтобы что-то построить и быть конкурентоспособным, необходимо иметь свободные деньги. Беларусбанк уже 7-й год реализует программы финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса.
Какие линейки кредитных продуктов предлагают в Беларусбанке, смотрите в видео:
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Какие линейки кредитных продуктов есть для поддержки малого и среднего бизнеса? Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Создать свой бизнес хотят многие, но не многие когда-либо на это решатся, ведь свое дело – это не только прибыль и успех, но также риски, порой, убытки, а еще затраты и...
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