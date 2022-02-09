Когда в Минске снова будут регистрировать ИП? Узнали подробности и какие сейчас есть альтернативы

Источник материала: ProBusiness





Почти полгода в Минске временно приостановлена госрегистрация индивидуальных предпринимателей. На сайте Мингорисполкома сообщалось, что вызвано это техническими проблемами. «Про бизнес» выяснил, когда ждать возобновления госрегистрации, а также какими альтернативными путями можно стать ИП.

Что произошло и когда все исправят?

В Минске с 17 августа 2021 года нельзя регистрировать ИП в исполкоме, через веб-портал ЕГР и через нотариуса. Никаких подробностей о технических причинах нет. При этом в Минской и других областях по-прежнему можно беспрепятственно стать индивидуальным предпринимателем.

Напомним, за месяц до приостановки регистрации ИП в Минске, на совещании с Советом Министров Александр Лукашенко потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых: выработать четкую систему, кто относится к категории ИП, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.

Позже стало известно, что Министерство финансов готовит изменения в Налоговый кодекс. Их итоговый вариант был опубликован в начале января 2022 года. Вместе с налоговым консультантом мы рассказывали об основных новшествах. А подробно об изменениях в НК, которые касаются индивидуальных предпринимателей, можно почитать здесь .

В управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома нам сообщили, что «сейчас ИП не регистрируем». На вопрос, когда ждать возобновления госрегистрации, специалист управления ответил:

— Даже примерно не известно. Нам могут сказать минута в минуту, что открывается (регистрация — прим. «Про бизнес»). Предварительно нас никто не информирует. Но и, я так думаю, предварительно никто и не знает, когда получится у них устранить это все.

А что делать, если зарегистрирован в Минске, но хочется вести предпринимательскую деятельность? Мингорисполком в этом случае предлагает альтернативы — регистрировать юридическое лицо или, если есть такая возможность, прописаться в Минском районе и регистрировать ИП в райисполкоме.

Что лучше: регистрация ИП в районе или открытие юрлица в Минске?

Мы спросили у управляющего партнера группы компаний Resolva Татьяны Дайлид, какой из предложенных в Мингорисполкоме вариантов будет выгоднее для бизнеса.

Татьяна Дайлид

Управляющий партнер группы компаний Resolva, эксперт в области налогообложения

— Оба варианта предполагают дополнительные действия и определенные расходы, — говорит эксперт. — Давайте сравним их.

1. Создание общества с ограниченной ответственностью — ООО.

В Беларуси можно создавать общество с одним участником (учредителем). Альтернативой такой форме организации бизнеса может быть частное унитарное предприятие — ЧУП.

Большинство ООО сохранило возможность при оказании услуг работать в 2022-м году с использованием упрощенной системы налогообложения и платить 6% от выручки (УСН). Регистрирует ООО в столице Мингорисполком при предоставлении правильно оформленного пакета документов. Время на регистрацию организации может составить до 10 рабочих дней: пару дней на подготовку документов (самостоятельно либо с помощью юристов) и до 7 рабочих дней на регистрационные процедуры в исполкоме.

2. Регистрация ИП не в Минске

Регистрация по месту жительства оформляется бессрочно и действует, пока человека не снимают с учета по указанному адресу. Наличие регистрации по месту жительства фиксируется штампом в паспорте с указанием адреса и даты постановки. Обратиться за ее оформлением человек обязан не позднее, чем через месяц после фактической смены постоянного места жительства.

По месту постоянной регистрации можно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, становиться на учет в налоговой инспекции и военкомате, регистрировать транспортные средства и так далее.

Нельзя сняться с регистрационного учета по месту жительства «в никуда» — только перерегистрироваться по новому месту. Аннулировать постоянную регистрацию без переоформления по другому адресу можно, если вы не проживаете в Беларуси более шести месяцев в году (имеете паспорт серии «РР», то есть паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Беларуси, либо прекратили гражданство).

В остальных случаях отсутствие регистрации по месту жительства является административным нарушением. За него предусмотрена ответственность: при первичном выявлении — предупреждение, при повторном в течение одного года — штраф в размере от двух до четырех базовых величин.

Также есть норма свободной общей площади на одного человека, регистрируемого по постоянному месту жительства. В Минске она составляет 20 кв. м, за пределами столицы — 15. Но есть возможность зарегистрироваться и без учета свободных метров.

Давайте посмотрим на примерах, каких средств и усилий будут «стоить» оба варианта действий: перерегистрация и создание ИП и создание ООО при условии, что ИП применяет профессиональный вычет 20% (не собирает документально подтвержденные затраты), а ООО распределяет («выводит») дивиденды каждый месяц, минимальный бухучет, один директор, работающий на 0,5 ставки.

Что для вас будет выгоднее — решайте сами, исходя из своей ситуации.

Разовые платежи ИП ООО Госпошлина за перерегистрацию (в общем порядке) 32,00 Госпошлина за регистрацию ИП/ООО (в общем порядке) 16,00 32,00 Услуги юриста при подготовке документов 0,00 100,00 Покупка ЭЦП на 2 года с атрибутным сертификатом ФСЗН 133,80 133,80 ИТОГО разово, BYN 181,80 265,8

Ежемесячная деятельность и затраты

Выручка в месяц, BYN 5000 5000 ИП 16% ООО УСН 6% MINI* ЗАТРАТЫ ИП: профвычет 20% 1000 ЗАТРАТЫ ООО 757 Офис и юрадрес (10 м.кв.) 160 Бухучет 260 ЗП директора (0,5 ставки) 250 ФСЗН+БГС 146 87 Налогооблагаемая база 4854 5000 НАЛОГ по системе НО 640 300 Затраты на вывод дохода (0,5% банка для ИП, 13% ПН в ООО и т.п.) 22 513 ИТОГО доход в квартал 4192 3431 *нет реального офиса, минимальный бухучет, один директор 0,5 ст и т.п.

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