|
Когда в Минске снова будут регистрировать ИП? Узнали подробности и какие сейчас есть альтернативы
09.02.2022 16:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Почти полгода в Минске
Что произошло и когда все исправят?
В Минске с 17 августа 2021 года нельзя регистрировать ИП в исполкоме, через веб-портал ЕГР и через нотариуса. Никаких подробностей о технических причинах нет. При этом в Минской и других областях по-прежнему можно беспрепятственно стать индивидуальным предпринимателем.
Напомним, за месяц до приостановки регистрации ИП в Минске, на совещании с Советом Министров Александр Лукашенко
Позже стало известно, что Министерство финансов готовит изменения в Налоговый кодекс. Их итоговый вариант был
В управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома нам сообщили, что «сейчас ИП не регистрируем». На вопрос, когда ждать возобновления госрегистрации, специалист управления ответил:
— Даже примерно не известно. Нам могут сказать минута в минуту, что открывается (регистрация — прим. «Про бизнес»). Предварительно нас никто не информирует. Но и, я так думаю, предварительно никто и не знает, когда получится у них устранить это все.
А что делать, если зарегистрирован в Минске, но хочется вести предпринимательскую деятельность? Мингорисполком в этом случае предлагает альтернативы — регистрировать юридическое лицо или, если есть такая возможность, прописаться в Минском районе и регистрировать ИП в райисполкоме.
Что лучше: регистрация ИП в районе или открытие юрлица в Минске?
Мы спросили у управляющего партнера группы компаний
— Оба варианта предполагают дополнительные действия и определенные расходы, — говорит эксперт. — Давайте сравним их.
1. Создание общества с ограниченной ответственностью — ООО.
В Беларуси можно создавать общество с одним участником (учредителем). Альтернативой такой форме организации бизнеса может быть частное унитарное предприятие — ЧУП.
Большинство ООО сохранило возможность при оказании услуг работать в 2022-м году с использованием упрощенной системы налогообложения и платить 6% от выручки (УСН). Регистрирует ООО в столице Мингорисполком при предоставлении правильно оформленного пакета документов. Время на регистрацию организации может составить до 10 рабочих дней: пару дней на подготовку документов (самостоятельно либо с помощью юристов) и до 7 рабочих дней на регистрационные процедуры в исполкоме.
2. Регистрация ИП не в Минске
Регистрация по месту жительства оформляется бессрочно и действует, пока человека не снимают с учета по указанному адресу. Наличие регистрации по месту жительства фиксируется штампом в паспорте с указанием адреса и даты постановки. Обратиться за ее оформлением человек обязан не позднее, чем через месяц после фактической смены постоянного места жительства.
По месту постоянной регистрации можно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, становиться на учет в налоговой инспекции и военкомате, регистрировать транспортные средства и так далее.
Нельзя сняться с регистрационного учета по месту жительства «в никуда» — только перерегистрироваться по новому месту. Аннулировать постоянную регистрацию без переоформления по другому адресу можно, если вы не проживаете в Беларуси более шести месяцев в году (имеете паспорт серии «РР», то есть паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Беларуси, либо прекратили гражданство).
В остальных случаях отсутствие регистрации по месту жительства является административным нарушением. За него предусмотрена ответственность: при первичном выявлении — предупреждение, при повторном в течение одного года — штраф в размере от двух до четырех базовых величин.
Также есть норма свободной общей площади на одного человека, регистрируемого по постоянному месту жительства. В Минске она составляет 20 кв. м, за пределами столицы — 15. Но есть возможность зарегистрироваться и без учета свободных метров.
Давайте посмотрим на примерах, каких средств и усилий будут «стоить» оба варианта действий: перерегистрация и создание ИП и создание ООО при условии, что ИП применяет профессиональный вычет 20% (не собирает документально подтвержденные затраты), а ООО распределяет («выводит») дивиденды каждый месяц, минимальный бухучет, один директор, работающий на 0,5 ставки.
Что для вас будет выгоднее — решайте сами, исходя из своей ситуации.
Ежемесячная деятельность и затраты
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти полгода в Минске временно приостановлена госрегистрация индивидуальных предпринимателей. На сайте Мингорисполкома сообщалось, что вызвано это...
|
Архив (Разное)