МТБанк и «Великий камень» объявили о партнерстве с целью поддержки малого и среднего предпринимательства

Источник материала: ProBusiness





Начало года — лучшее время для смелых шагов в бизнесе. МТБанк начинает 2022 год со стратегического партнерства, которое призвано усилить позиции клиентов, нацеленных на инновационное развитие и выход на новые рынки.

4 февраля 2022 года МТБанк подписал Соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень». Партнерство белорусско-китайской инновационной промышленной площадки и банка откроет новые возможности перед компаниями, которые хотят выйти на внешние рынки, позволит технологическим стартапам получить экспертную поддержку и финансирование.

Инфраструктура «Великого камня» создана для комфортного развития современного бизнеса. Научно-промышленные лаборатории, логистические центры, финансовые институты, непосредственная близость к главным транспортным артериям — все это делает индустриальный парк местом силы, куда притягиваются лучшие проекты страны и зарубежья. Усиливает привлекательность данной площадки особый налоговый и таможенный режим. Компании, развивающиеся в направлениях индустрии 4.0, фудтеха, агротеха, экологии, технологий умного города, транспорта и логистики, смогут найти здесь все, что нужно для быстрого запуска и масштабирования.

Соглашение о сотрудничестве банка и «Великого камня» подписали заместитель председателя правления МТБанка Ольга Цуран и помощник генерального директора индустриального парка У Пэн. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в поддержке белорусского предпринимательства любого масштаба.

— Мы видим, сколько уникальных и по-настоящему перспективных проектов каждый год запускают наши клиенты. Часто на базе традиционного бизнеса создаются стартапы, которые при правильном подходе и своевременной поддержке могли бы занять лидерские позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Подписывая соглашение с «Великим камнем», мы инвестируем наше время, энергию и ресурсы в будущее наших клиентов в частности, и в развитие предпринимательства в Беларуси в целом, — прокомментировала соглашение Ольга Цуран.





Партнерство МТБанка и индустриального парка нацелено на создание эффективной бизнес-среды, в которой технологические предприятия смогут проконсультироваться с экспертами, протестировать гипотезы и сформировать стратегию выхода на глобальный рынок при поддержке банка.