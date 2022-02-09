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Представлялись медработниками: свыше Br7,8 тыс. похитили у пожилых могилевчан жительницы Барановичей

09.02.2022 16:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жительницы Барановичей представлялись медработниками и похищали у пожилых людей деньги: женщины украли свыше Br7,8 тыс. Прокуратура Могилева направила уголовное дело в суд, сообщили в службе информации регионального ведомства.

Прокуратура Могилева направила в суд Октябрьского района города уголовное дело в отношении 26-летней и 57-летней жительниц Барановичей, которым инкриминировано похищение имущества.

Как установлено в ходе предварительного следствия, обвиняемые 27 ноября и 7 декабря 2021 года под видом медработников, прибывших для проведения медицинского осмотра перед прививкой от COVID-19, проникли в дома к пожилым людям.

Женщины заранее распределили между собой роли и действовали по отработанной схеме: одна отвлекала потерпевших и делала вид, что их осматривает, вторая искала денежные средства. Общая сумма ущерба превысила Br7,8 тыс.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.205 Уголовного кодекса.

Оставлены без изменения меры пресечения: домашний арест в отношении беременной обвиняемой, имеющей на иждивении пять несовершеннолетних детей, и заключение под стражу в отношении другой.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Прокуратура Могилева направила в суд Октябрьского района города уголовное дело в отношении 26-летней и 57-летней жительниц Барановичей, которым инкриминировано...
 
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