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В Минске на Партизанском проспекте ГАЗ столкнулся с машиной прикрытия дорожных работ

09.02.2022 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Партизанском проспекте ГАЗ столкнулся с машиной прикрытия дорожных работ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 9.50 22-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого. В какой-то момент он проявил невнимательность и совершил наезд на стоящий автомобиль прикрытия дорожных работ. В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы, по факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы, по факту ДТП проводится проверка.
 
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