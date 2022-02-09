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Борисовчанин в квартире выращивал коноплю

09.02.2022 17:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сотрудники наркоконтроля прикрыли мини-лабораторию, в которой в специально созданных условиях 36-летний борисовчанин выращивал наркосодержащие растения. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Для выращивания мужчина оборудовал шкаф, где установил системы освещения, полива, вентиляции и удобрения. Также по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили и изъяли уже готовую к употреблению марихуану", - рассказали в УВД.

Со слов фигуранта, запрещенное растение он выращивал исключительно для личных нужд. В феврале 2020 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Следователями возбуждено уголовное дело за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Для выращивания мужчина оборудовал шкаф, где установил системы освещения, полива, вентиляции и удобрения. Также по месту жительства задержанного правоохранители...
 
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