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Сборная Беларуси по хоккею одолела магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по хоккею сыграла против одного из лучших клубов КХЛ – магнитогорского «Металлурга».
Увидеть эту встречу мог каждый желающий: вход на трибуны был свободным. Белорусы своих фанатов не разочаровали и в упорной борьбе одержали победу: основное время завершилось вничью – 1:1 (в составе нашей сборной забросил Виталий Пинчук), а в серии буллитов точнее были белорусы – после броска Игоря Мартынова. Ответный матч пройдет 13 февраля.
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Сборная Беларуси по хоккею сыграла против одного из лучших клубов КХЛ – магнитогорского «Металлурга». Увидеть эту встречу мог каждый желающий: вход на трибуны...
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