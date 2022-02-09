﻿ Сборная Беларуси по хоккею одолела магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ. 21.by
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Сборная Беларуси по хоккею одолела магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

09.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею одолела магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

Сборная Беларуси по хоккею сыграла против одного из лучших клубов КХЛ – магнитогорского «Металлурга». 

Увидеть эту встречу мог каждый желающий: вход на трибуны был свободным. Белорусы своих фанатов не разочаровали и в упорной борьбе одержали победу: основное время завершилось вничью – 1:1 (в составе нашей сборной забросил Виталий Пинчук), а в серии буллитов точнее были белорусы – после броска Игоря Мартынова. Ответный матч пройдет 13 февраля.

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Сборная Беларуси по хоккею сыграла против одного из лучших клубов КХЛ – магнитогорского «Металлурга».  Увидеть эту встречу мог каждый желающий: вход на трибуны...
 
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