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Стоматолог объяснила, почему зимой зубы темнее, чем летом
Источник материала: ОНТ
Стоматолог-терапевт Лариса Толмачева объяснила, почему зимой зубы могут выглядеть темнее, чем летом. Слова эксперта
По словам медика, такое явление можно наблюдать из-за отсутствия на коже загара и частого употребления красящих темных напитков: кофе, чая, красного вина и горячего шоколада.
Толмачева также подчеркнула: если человек решился отбеливать зубы, необходимо помнить о противопоказаниях.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Стоматолог-терапевт Лариса Толмачева объяснила, почему зимой зубы могут выглядеть темнее, чем летом. Слова эксперта передает «Газета.Ru. По словам медика, такое...
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