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Стоматолог объяснила, почему зимой зубы темнее, чем летом

09.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоматолог объяснила, почему зимой зубы темнее, чем летом

Стоматолог-терапевт Лариса Толмачева объяснила, почему зимой зубы могут выглядеть темнее, чем летом. Слова эксперта передает «Газета.Ru.

По словам медика, такое явление можно наблюдать из-за отсутствия на коже загара и частого употребления красящих темных напитков: кофе, чая, красного вина и горячего шоколада.

Толмачева также подчеркнула: если человек решился отбеливать зубы, необходимо помнить о противопоказаниях.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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Стоматолог-терапевт Лариса Толмачева объяснила, почему зимой зубы могут выглядеть темнее, чем летом. Слова эксперта передает «Газета.Ru. По словам медика, такое...
 
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