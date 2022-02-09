Источник материала: ОНТ

В Польше местные фермеры сели на тракторы и перекрыли магистрали по всей стране.

Причина – политика польского руководства, которое позволяет повышать цены на топливо и удобрения и допускает на местный рынок более дешевую сельхозпродукцию из других государств.

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