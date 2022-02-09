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В Литве забастовка работников химического концерна может спровоцировать остановку всех производств в стране

09.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве забастовка работников химического концерна может спровоцировать остановку всех производств в стране

В Литве забастовка работников химического концерна может спровоцировать остановку всех производства в стране.

В конфедерации профсоюзов Литвы ситуацию на предприятии по выпуску азотных удобрений «Ахема» назвали «состоянием войны». Зарплаты падают, и люди вынуждены буквально выживать. В шаге от стачки Литовские железные дороги и Клайпедский порт, которые будут вынуждены увольнять сотрудников. Морская гавань, к примеру, теряет до трети грузов из-за остановки белорусского транзита. А наши ответные меры отнимают до 10% грузопотока по Литве. В итоге – миллиарды евро потерь.

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В Литве забастовка работников химического концерна может спровоцировать остановку всех производства в стране. В конфедерации профсоюзов Литвы ситуацию на...
 
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