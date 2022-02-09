Солигорчанин перевел Br5 тыс. предоплаты за несуществующий автомобиль

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанин перевел Br5 тыс. в качестве предоплаты за несуществующий автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"46-летний житель Солигорска решил приобрести минивэн престижной марки. Подходящий вариант, интересный в первую очередь своей ценой, нашелся в интернете за Br7,5 тыс. В ходе общения продавец сообщил: желающих купить много и он не намерен ждать. Покупатель перевел предоплату в размере Br3 тыс. и срочно выехал в другой город за авто. Вскоре продавец заявил: у него есть более надежный покупатель. Опасаясь упустить выгодную сделку, мужчина перевел еще Br2 тыс. в счет аванса", - рассказали в УВД.

Оперативники установили: счет, на который переводились деньги, является зарубежным, а сим-карта находится в роуминге. Получив деньги, продавец прекратил общение. Следователями по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Милиция Минской области напоминает: любые авансы и предоплаты при совершении сделок в интернете - крайне рискованное занятие. Доверившись незнакомцам, лишиться крупной суммы можно в течение нескольких минут.-0-