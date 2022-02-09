Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Лиды подыскивал для своей знакомой клиентов для занятия проституцией, а часть дохода забирал себе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Согласно материалам дела, 44-летний неоднократно судимый мужчина для получения материальной выгоды в январе этого года установил правила для занятия проституцией своей знакомой: искал для нее клиентов в социальных сетях, обеспечивал ее безопасность, за что получал часть дохода.

Обвиняемый установлен в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ему инкриминировано использование занятия проституцией другим лицом при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Заместитель прокурора Брестской области Даниил Дерябин санкционировал в отношении фигуранта применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Такая мера пресечения применена с учетом обстоятельств и тяжести преступления, данных о личности фигуранта.-0-