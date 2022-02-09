Позвонил в милицию и оскорблял Президента: гомельчанина приговорили к году колонии

Источник материала: БелТА

9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Новобелицкого района Гомеля вынесен приговор по уголовному делу об оскорблении Президента Беларуси, сообщили БЕЛТА в областном суде.

На скамье подсудимых оказался житель Гомеля. 21 августа 2021 года, будучи нетрезвым, он позвонил на специальную линию 102 отдела оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома. "Во время звонка употреблял высказывания, содержащие ненормативную лексику, в отношении главы государства. Тем самым своими действиями публично оскорбил Президента Республики Беларусь", - рассказали в суде.

Гомельчанин полностью признал свою вину в совершении преступления.

Приговором суда мужчина признан виновным в публичном оскорблении Президента Беларуси. На основании ч.1 ст.368 УК ему назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Также обвиняемый должен пройти лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-