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Почему дружба с Китаем не имеет границ, а пример литовской глупости показателен? Объясняют эксперты

09.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему дружба с Китаем не имеет границ, а пример литовской глупости показателен? Объясняют эксперты

На прошлой неделе красочно и очень ярко открыли Олимпийские игры. Но пока миллионы и миллиарды наблюдали за шоу, другие обсуждали не менее громкое событие. На встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина, лидеров дружественных нам стран, прозвучала фраза «Дружба между двумя государствами не имеет границ». Справедливо будет заметить, что также не имеет границ и редкое сегодня желание поссориться с Китаем. Как пример – Литва, страна, которую с китайских карт, образно говоря, просто стерли.

Почему дружба с Китаем не имеет границ? И что стало с Вильнюсом, почему литовские власти утратили собственный голос? На эти вопросы в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ попытались ответить председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга  БГТУ Юлия Абухович, генеральный директор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев и эксперт по информационной безопасности Александр Ивановский.

Подробности – в видео.

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Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе красочно и очень ярко открыли Олимпийские игры. Но пока миллионы и миллиарды наблюдали за шоу, другие обсуждали не менее громкое событие. На...
 
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