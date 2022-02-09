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Быть ли войне России и Украины? Мнение политолога Сергея Кургиняна

09.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Быть ли войне России и Украины? Мнение политолога Сергея Кургиняна

Западные СМИ утверждают, что Россия готовится развязать войну с Украиной. При этом некоторые издания начало конфликта уже объявляли, пусть им и пришлось потом публиковать опровержения. Но быть ли войне на самом деле? Российской политолог Сергей Кургинян считает, что реального столкновения, скорее всего, не избежать – ключи к нему находятся в руках у Запада.

Сергей Кургинян: «Скорее всего, да [быть войне]. Но смысл здесь для меня заключается в следующем: американцы и Запад в целом настолько яростно говорят о том, что она готовится, и это вызывает такое недоумение в России… Все реакции России носят характер «ну вы вообще, что вы такое устраиваете, что вы творите?!» А они знают, что устраивают. Они знают, что у них в руках ключ к войне. Они это могут сделать двумя способами: мягким и жестким. А мягкий – более жесткий, чем жесткий. Жесткий способ простой: надо подтолкнуть Украину реально к тому, чтобы она поперла на Донбасс и начала какую-нибудь кровавую резню. Этого не выдержит политическая власть, этого не выдержит существующее основное центристское крыло, не выдержат консерваторы, даже либералы, которые входят в российскую власть, они тоже не выдержат того, что будет идти резня на глазах у всего мира. Это такой крах рейтинга, который власть себе позволить не может. Она и не хочет этого».

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Западные СМИ утверждают, что Россия готовится развязать войну с Украиной. При этом некоторые издания начало конфликта уже объявляли, пусть им и пришлось потом...
 
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