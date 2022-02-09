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Быть ли войне России и Украины? Мнение политолога Сергея Кургиняна
Источник материала: ОНТ
Западные СМИ утверждают, что Россия готовится развязать войну с Украиной. При этом некоторые издания начало конфликта уже объявляли, пусть им и пришлось потом публиковать опровержения. Но быть ли войне на самом деле? Российской политолог Сергей Кургинян считает, что реального столкновения, скорее всего, не избежать – ключи к нему находятся в руках у Запада.
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Западные СМИ утверждают, что Россия готовится развязать войну с Украиной. При этом некоторые издания начало конфликта уже объявляли, пусть им и пришлось потом...
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