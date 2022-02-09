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Тепло до +7℃: прогноз погоды на 10 февраля

09.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тепло до +7℃: прогноз погоды на 10 февраля

Март в феврале. Повсюду звенит капель, снег начал оседать. В ближайшие дни циклоны продолжат нести теплый воздух, согретый Гольфстримом. Сохранится сырая оттепельная погода. 

Завтра погодные условия будет определять далекий циклон с центром над севером Скандинавского полуострова. По его периферии будут поступать очаги дождя, мокрого снега и тёплые воздушные массы с Западной Европы. 

В четверг – облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а во второй половине дня по Брестской и Гродненской областям дождь, мокрый снег. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Температура воздуха утром – от +1℃ в северо-восточных и центральных районах до +5℃ в юго-западных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1℃ по Витебской области до +7℃ по Брестской. К вечеру – от -2℃ по востоку до +6℃ по юго-западу.   

В пятницу – временами мокрый снег вперемешку с дождем. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Ночью от -3℃ по северу до +4℃ по югу, днем 0℃…+5℃. И, предварительно, с субботы начнет поступать более холодный воздух с северо-запада Европы, температура постепенно понизится, и уже в воскресенье ночью -2℃…-7℃, днем около 0℃. Мокрый снег. Но это ненадолго. В начале следующей недели начнет пробиваться новая волна океанического тепла.

 

 

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Март в феврале. Повсюду звенит капель, снег начал оседать. В ближайшие дни циклоны продолжат нести теплый воздух, согретый Гольфстримом. Сохранится сырая...
 
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