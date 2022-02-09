«Осторожно, провокация!» Зачем западные СМИ придумывают войну России и Украины?

Источник материала: ОНТ

В ночь на 5 февраля одно из ведущих американских новостных агентств Bloomberg опубликовало информацию о «вторжении» России в Украину, то есть о начале войны. А потом выяснилось, что это была ошибка издания. Американские журналисты объяснили свой ляп тем, что было заготовлено множество заголовков, и вот один из них «случайно» дали на сайт. Подобным образом поступает и немецкое издание Bild – утверждается, что Россия начнет войну в феврале-марте, чтобы создать союзное государство России, Украины и Беларуси.

Зачем западные СМИ придумывают российскую агрессию и войну России и Украины? На этот вопрос в студии программы «ОбъективНо» на ОНТ попытались ответить председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ Юлия Абухович, генеральный директор агентства «Минск-Новости» Андрей Кривошеев и эксперт по информационной безопасности Александр Ивановский.

Подробности – в видео.

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