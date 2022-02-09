В Брестской крепости открылась выставка свидетельств самых ярких случаев Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Даже спустя восемьдесят лет их судьбы потрясают. Советские летчики, они угоняли немецкие самолеты, сбегали из вражеского плена, проходили лагеря, но до последнего оставались верны Родине и воинскому долгу.

О самых ярких случаях Великой Отечественной войны рассказывает выставка в Брестской крепости. «Побег из ада» – 24 непридуманные истории с фотографиями, архивными документами, карточками военнопленных. Проект приурочен к конкретной дате, ровно 77 лет назад легендарный советский летчик Михаил Девятаев совершил дерзкий угон прямо из вражеского пекла. Обреченный на смерть, он попал на полигон Пенемюнде, где фашисты испытывали свое знаменитое «оружие Возмездия». Крылатыми и баллистическими ракетами нацисты обстреливали города. Девятаев изучал конструкцию незнакомых бомбардировщиков, приборные панели – готовил побег. Смог поднять машину в небо. За угон секретного самолета Гитлер объявил его своим личным врагом.

В важный для нашей страны Год исторической памяти в Брестской крепости готовят цикл выставочных проектов, которые прольют свет, расскажут и напомнят о судьбах героев. В основе документы, воспоминания солдат, местных жителей, из фондов музее и абсолютно новые. В крепости не прекращаются исследования, каждый год список защитников цитадели пополняется новыми именами. Сегодня доподлинно известно о 1 270 погибших в июньском котле, попавших в плен, у всех нелегкая судьба, годы забвения и лагерей, долгий путь к признанию. Выставки побывают в Москве, на Курской дуге и в Белгороде.





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