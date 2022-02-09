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Пожар произошел на банкнотной фабрике во Франции

09.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар произошел на банкнотной фабрике во Франции

Деньги на ветер. Во Французском городе Шамальер горит банкнотная фабрика.  

Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы. Дым идет именно из того здания, где находится  типография по производству денег. Сколько сгорело купюр, не известно. Не сообщается и о причине пожара.   

 

 

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Деньги на ветер. Во Французском городе Шамальер горит банкнотная фабрика.   Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы. Дым идет именно из того...
 
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