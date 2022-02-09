|
Пожар произошел на банкнотной фабрике во Франции
Источник материала: ОНТ
Деньги на ветер. Во Французском городе Шамальер горит банкнотная фабрика.
Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы. Дым идет именно из того здания, где находится типография по производству денег. Сколько сгорело купюр, не известно. Не сообщается и о причине пожара.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги на ветер. Во Французском городе Шамальер горит банкнотная фабрика. Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы. Дым идет именно из того...
|
Архив (Разное)