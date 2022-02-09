Пожар произошел на банкнотной фабрике во Франции

Источник материала: ОНТ

Деньги на ветер. Во Французском городе Шамальер горит банкнотная фабрика.

Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы. Дым идет именно из того здания, где находится типография по производству денег. Сколько сгорело купюр, не известно. Не сообщается и о причине пожара.

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