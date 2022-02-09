Лукашенко подписал указ о призыве на службу в резерве и срочную военную службу

Источник материала: ОНТ

9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом информирует пресс-служба Главы государства.

Принятие указа позволит провести призыв граждан на службу в резерве и срочную военную службу своевременно.

Фото: БЕЛТА

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