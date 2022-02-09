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Лукашенко подписал указ о призыве на службу в резерве и срочную военную службу
Источник материала: ОНТ
9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом информирует
Принятие указа позволит провести призыв граждан на службу в резерве и срочную военную службу своевременно.
Фото: БЕЛТА
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9 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом информирует...
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