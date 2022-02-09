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Польский солдат Эмиль Чечко расскажет о новых фактах нечеловеческих пыток на польской границе и многом другом во время пресс-конференции

09.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польский солдат Эмиль Чечко расскажет о новых фактах нечеловеческих пыток на польской границе и многом другом во время пресс-конференции

Новые факты нечеловеческих пыток на польской границе, какие приказы отдавали военнослужащим и как расстреливали невинных людей – об этом завтра на большой пресс-конференции расскажет польский солдат Эмиль Чечко. 

Цель – европейское общество должно знать правду. Как убивали не только беженцев, но и волонтеров, которые им пытались оказывать помощь. До сих пор ни одна европейская структура не начала расследование этих страшных событий. 

Напомним, экс-солдат польской армии бежал из Польши и попросил у нас политического убежища, не выдержав зверств и диких приказов польского режима. Шокирующие детали массовых расстрелов на польской границе – завтра на пресс-конференции.


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Новые факты нечеловеческих пыток на польской границе, какие приказы отдавали военнослужащим и как расстреливали невинных людей – об этом завтра на большой...
 
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