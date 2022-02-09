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ЦИК Беларуси: зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий

09.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК Беларуси: зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий

В преддверии референдума по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси были зафиксированы первые случаи угроз в адрес членов участковых комиссий. Милиция проводит проверку. Об этом информирует Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В преддверии референдума по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси были зафиксированы первые случаи угроз в адрес членов участковых комиссий. Милиция...
 
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