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ЦИК Беларуси: зафиксированы первые случаи угроз в отношении членов участковых комиссий
Источник материала: ОНТ
В преддверии референдума по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси были зафиксированы первые случаи угроз в адрес членов участковых комиссий. Милиция проводит проверку. Об этом
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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В преддверии референдума по изменениям и дополнениям Конституции Беларуси были зафиксированы первые случаи угроз в адрес членов участковых комиссий. Милиция...
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