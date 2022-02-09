Дворовые акции в 2020 году: кто их устраивал и координировал? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Иногда кураторы и кукловоды – просто надолго в тени. А те, кто куда-то выходил по их анонимным приказам, потом очень сокрушаются: как же они послушались этих интернет-подростков, для которых судьбы людей были просто забавой? Именно так произошло с большинством участников радикальных дворовых чатов, которые искренне считали, что выходят на акции самостоятельно. Но это, конечно, было ложью. А сейчас стало известно еще и – чья это ложь.





А вы помните самый дурацкий фейк о том, что дворовые акции – это самоорганизация? Я вкратце напомню: когда «марши» сдулись, беглые предложили другую тактику – все должны собираться во дворах якобы пить чай, а на самом деле – писать гадости на стенах, гадости в соцсети сторонникам власти, потом сбиваться в кучки и весело убегать от милиции для того, чтобы милиция за ними гонялась и устала. Такие политические казаки-разбойники для взрослых. Тогда подавалось, что жители дворов якобы сами принимают такие решения, никто их не координирует. Протест, мол, без организаторов и без финансистов. Напомним, почему это ложь – и поможет нам почётный клиент компании RyanAir Роман Протасевич. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Есть один важный вопрос, на который никто пока не дал ответа. Когда в нашем аэропорту сел самолёт RyanAir, у пассажира этого борта Протасевича до задержания была куча времени для того, чтобы стереть все данные со своего смартфона, откатив его до заводских настроек, или попытаться его выбросить. Но он этого не сделал. Как по мне, Рома сделал это потому, что разочаровался в беглых и искренне хотел, чтобы мы лучше разобрались, кто там есть кто. Ну и, конечно, телефон был для Романа билетом в куда лучшее будущее через сотрудничество со следствием.

Вниманием пока был обделён вот этот гражданин. Евгений Малаховский – это так называемый пиарщик, а по совместительству – администратор нескольких экстремистских телеграм-каналов и, что самое главное, куратор многих дворовых инициатив. Начинал кураторство самостоятельно, а позже стал связующим звеном между штабом Тихановской и дворами.

Малаховского в своё время вывезли в Литву, и сейчас он гастролирует вместе с остальными по Польше и странам Прибалтики. До весенних посадок самолёта и Протасевича Рома как раз с ним был на постоянной связи, ведь они вдвоём с большего и качали дворы. И – обеспечивали дворы финансами. Итак, начало ноября 2020 года, Протасевич, уже будучи не у Стёпы, а около Тихановской, выходит на связь с Малаховским, ведь штаб Светланы захотел дворы подмять под себя. Малаховский сразу же признаётся, что руководит многими чатами дворов и районов в Минске, а через своих корешей – ещё и курирует чаты по всей стране. Франок Вечёрко, кстати, ему уже успел написать. И Франок здесь называет вещи своими именами – спрашивает, какие районы находятся «под контролем» Малаховского, хотя самим районам доказывают, что они якобы самоорганизованы. Ещё один скриншот – ищите себя в этих районах, протестующие. И удивляйтесь – вы не самоорганизованы, вы – под контролем «надёжных людей».

Но даже не в самой подконтрольности дело, а в том – зачем всё это. Смотрите, какая простая стратегия. Беглым нужна картинка якобы протестной Беларуси. А что самое громкое из того, что можно будет удачно продать медийно? Задержания и уголовные дела. Все эти дворовые инициативы и догонялки с милицией приводили к уголовным делам. Вы уверены, что вашим кураторам, протестующие, вас было жалко? Не-а.

Малаховский пишет, что 200 уголовных дел – это ерунда. Зато это якобы слишком загрузит следователей и систему правосудия на много лет вперёд. Они вас, протестующие, как раз и подставляли под уголовные дела, в этом и была цель. И, Евгений, 700 уголовных дел система переварит быстро, вы в этом уже убедились. Но что дальше – Протасевич и Малаховский обсуждают, что нужно радикализовать протест: раз уж дворовые сядут, то пусть сядут за что-то серьёзное. За сожжённую милицейскую машину, например. Если уж садиться, то с музыкой, переписываются ребята, будучи в безопасности за рубежом.

Не тех кумиров вы выбрали, протестующие… Кумиры ваши, кстати, в том же ноябре 2020-го поняли, что во многих чатах есть оперативники ГУБОПиКа, просто они вам это не говорили. Они могли попытаться вас спасти от наказания, но не сделали этого. Потому что им это было невыгодно. Конечная цель всех дворовых инициатив – как можно больше посадок вас, граждане, а они бы об этом потом громко кричали. А уже к весне 2021-го почти все протестные чаты были под контролем КГБ и МВД, и Протасевич с Малаховским это прекрасно понимали. Но, опять же, не говорили это вам.

Ещё один фейк – безопасность в интернете. У Малаховского с Протасевичем была переписка с одного аккаунта, открытого. Но у Евгения был и второй – чтобы типа не нашли. Найти – не проблема, чем скорее все это поймут, тем лучше будет для всех. Второй аккаунт Малаховский даже не назвал – но это он, и там тоже много интересного в беседах с Романом.

Например, о том, как финансировались дворы. Объявлялся якобы конкурс на самый креативный двор. А делалось это исключительно для того, \\ чтобы это не было похоже на финансирование протеста. То есть платить за марши – не комильфо, а платить тем, кто выиграл в конкурсе – это вроде как не так стыдно. Хотя суть одна и та же. \\ С другой стороны, дворовые революционеры, которые жалуются, что выход на акции в полдень – это слишком рано, ведь хочется поспать в воскресенье, не вызывают ничего, кроме жалости. У всех.

Кроме координации была и финансовая помощь дворам от штаба Тихановской через Малаховского. Бинокли и указки приходили централизованно, Евгений докладывал об этом Протасевичу, а тот уже отчитывался перед Вечёрко. А список тех, кто от дворов получал технику, пытались скрыть от милиции, потому что тех, кто технику получал, задерживали. Но для кураторов это было не катастрофично, а «не очень, не критично, немного подпортит план». Задержали одного – не беда, найдутся другие дурачки. Или вот ещё – про задержание, обратите внимание на нижние строчки скриншота: задержали двух человек, им светит уголовка, а ребятам жаль только, что потеряли две рации, это лишние расходы.

Люди были более дёшевы для них, чем дешёвые китайские рации. Учтите это на будущее. Далее – приближался Новый год, и нужны были массовые посадки. Для этого дворам предложили собираться на центральных площадях города. Это тупизм, потому что если бы им действительно нужен был протест и картинка протеста, людям предложили бы рассредоточиться. А собраться на центральной площади значило, что задержанных будет много, только и всего.

При этом говорилось вслух, что многие инициативы типа ОГСБ – это провокация белорусских спецслужб, но говорилось тихо, чтобы вы не узнали. А ещё очень ругали фонд BySol, который устроил непонятную катавасию с излишней отчётностью. Дворы же требовали денег – на бинокли, баллоны, маркеры, чтобы снять квартиру в Минске. Сами дворы не скидывались – какой-то бунт нищих, получается. А Малаховский жалуется, что всё плохо: правозащитники никому не помогают, кому светит уголовка, дворы отправляют заявки в BySol, но те их откровенно посылают, а штрафы ByHelp уже к весне 21-го перестал оплачивать совсем, на радость майору Карач. В итоге дворовые чатики из протестных превратились в чаты «Назови Андрея Стрижака, укравшего все деньги, как-то пообиднее», все тянут в свою сторону, координация пропала. А перед Днём Воли посылать всех стали вообще все – и именно из-за этого в большей степени 25 марта 2021 года у беглых не получилось организовать вообще ничего.

Такие дела. То, что дворы делали всё якобы сами – нет, это ложь. И для многих из дворовых инициатив протест был только средством заработка – зачем им, например, бинокли в городе, удивлялся Протасевич? Рома, ты же понимаешь – не бинокли нужны были, а деньги на бинокли. Теперь – немного смешного.

Протасевич собирается в отпуск – он полетит в ту самую Грецию, из которой прилетит в СИЗО. Но Малаховский советовал ему Черногорию, потому что там дешево. И вообще – заканчивает всё словом «социализм», который очень хорош, если выгодно. Никакая демократия им не нужна.

И последнее. Есть фейк, что ни команда Тихановской, ни сама Светлана не имели отношения ни к дворовым инициативам, ни к их радикализации. Якобы они – сами. Но вот Протасевич пишет куратору дворов Евгению Малаховскому о том, что тому будет писать или звонить Светлана. Та самая. Чтобы обсудить, куда нужно направлять дворы. Сама будет звонить, простите за резкость, щенку какому-то. Но именно эти щенки и руководили вами, дорогие взрослые состоявшиеся люди из дворовых чатов.

Кстати, мы тут заморочились и подсчитали. В 8 из 10 протестных чатов сейчас есть или оперативник ГУБОПиКа, или человек, с ними сотрудничающий. Учтите это на будущее. Завязывайте быть наивными. Поигрались – и хватит.

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