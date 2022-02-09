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Наталья Кочанова провела встречу с курсантками Университета гражданской защиты МЧС
Источник материала: ОНТ
Женский разговор – о главном. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. Встречи молодежи с сенаторами – уже традиция.
Знакомство с работой верхней палаты парламента началось с музейной экспозиции. Среди приглашенных – отличницы учебы и активистки. Курсанты задавали вопросы и вносили предложения по развитию молодежной политики, говорили о личном.
Диалоговые площадки находят отклик у молодежи. Особое внимание – проблемам обычных граждан. Задать интересующие вопросы и внести предложения спикеру Совета Республики можно будет завтра – на прямую телефонную линию с 10 часов до 13.
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Женский разговор – о главном. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. Встречи молодежи...
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