Наталья Кочанова провела встречу с курсантками Университета гражданской защиты МЧС

Источник материала: ОНТ

Женский разговор – о главном. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. Встречи молодежи с сенаторами – уже традиция.

Знакомство с работой верхней палаты парламента началось с музейной экспозиции. Среди приглашенных – отличницы учебы и активистки. Курсанты задавали вопросы и вносили предложения по развитию молодежной политики, говорили о личном.

Диалоговые площадки находят отклик у молодежи. Особое внимание – проблемам обычных граждан. Задать интересующие вопросы и внести предложения спикеру Совета Республики можно будет завтра – на прямую телефонную линию с 10 часов до 13.

Подписывайтесь на нас в Telegram