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Наталья Кочанова провела встречу с курсантками Университета гражданской защиты МЧС

09.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова провела встречу с курсантками Университета гражданской защиты МЧС

Женский разговор – о главном. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. Встречи молодежи с сенаторами – уже традиция. 

Знакомство с работой верхней палаты парламента началось с музейной экспозиции. Среди приглашенных – отличницы учебы и активистки. Курсанты задавали вопросы и вносили предложения по развитию молодежной политики, говорили о личном. 

Диалоговые площадки находят отклик у молодежи. Особое внимание – проблемам обычных граждан. Задать интересующие вопросы и внести предложения спикеру Совета Республики можно будет завтра – на прямую телефонную линию с 10 часов до 13.  

 

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Теги: знакомства
 
 
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Женский разговор – о главном. Спикер Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС. Встречи молодежи...
 
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