США толкнули Китай в суперблок с Россией – политолог Сергей Кургинян

Источник материала: ОНТ

Суперблок России и Китая формируется ввиду того, что США пытаются всячески не допустить усиления любой из этих двух стран – американцы стремятся быть страной №1 в мире. Об этом в интервью программе «ОбъективНо» на ОНТ заявил российский политолог Сергей Кургинян.

Сергей Кургинян: «Игра по принципу “коалиция против Китая” невозможна, она исключена в нынешней ситуации. Кроме того, они [США] не хотят переигрывать результаты холодной войны, они не хотят признавать зон влияния и так далее. В принципе, они говорят: “а начните войну”. Просто как с падалью обращаются. Естественно, что все это оказалось отвергнуто. Тогда они начали эту истерику, которая означает их превентивные действия в Украине. Теперь Китай понял, что эпоха “сыр в масле катаюсь” кончилась. Теперь он враг [США], ему надо с кем-то объединяться. Он огляделся вокруг. Отношения с Индией крайне сложные, хотя индийцы, конечно, не хотят стать теперь с США против Китая. Такой фокус индийцам не очень нравится, хотя они играют с США во все, во что могут. Китай огляделся и понял, что ему одному, тем не менее, не выстоять. И тут возник очень серьезный диалог с Россией. Мне кажется, что этот диалог достаточно серьезный. Нам говорят все время, что в Китае есть группы “комсомольцев”, которые запросто хотят объединения Китая с США. Они-то хотят! Американцы не хотят. Любое дальнейшее увеличение Китая означает непоправимый выход Китая в позицию №1. Американцы этого не хотят и никогда не примут. Кто не хотел, чтобы Россия входила в НАТО и Евросоюз? Америка не хотела! Потому что это означало, что придется подвинуться. Самая крупная страна войдет в Европу, эта страна с огромным ядерным оружием. Собственно, зачем нужно тогда американское ядерное оружие? Происходит подвижка. Значит, самым главным врагом идеи объединения России с Атлантикой были американцы, а не кто-то. У нас была элита, которая безумно этого хотела еще со времен Андропова и раньше. А там не хотели. Там объединяется все против Китая. Значит, Китай, естественно, ищет союзников. Мы в этом смысле осторожны, но мы готовы идти на этот союз, проверяя, что он будет достаточно надежен, что нас не кинут хотя бы в десятилетие. И это новая стратегема».