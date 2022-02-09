Власти Европы допускают обращение с людьми без маски, как с преступниками

Источник материала: ОНТ

Не реагируя на варшавский самый настоящий беспредел, в Европе допускают обращение с людьми без маски, как с преступниками. Вот уж действительно большое преступление.

В Триесте сотрудник городского совета пришел на работу без санитарного пропуска и защитной маски. Ему преградила путь полиция. Завязалась перепалка. Несколько силовиков скрутили чиновника, ему грозит серьезная ответственность. При том, что уже с пятницы в стране отменяют ношение маски на улице. То есть послезавтра за те же действия он бы не пострадал. А сегодня угодил за решетку.





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