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Власти Европы допускают обращение с людьми без маски, как с преступниками

09.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Европы допускают обращение с людьми без маски, как с преступниками

Не реагируя на варшавский самый настоящий беспредел, в Европе допускают обращение с людьми без маски, как с преступниками. Вот уж действительно большое преступление. 

В Триесте сотрудник городского совета пришел на работу без санитарного пропуска и защитной маски. Ему преградила путь полиция. Завязалась перепалка. Несколько силовиков скрутили чиновника, ему грозит серьезная ответственность. При том, что уже с пятницы в стране отменяют ношение маски на улице. То есть послезавтра за те же действия он бы не пострадал. А сегодня угодил за решетку.


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Не реагируя на варшавский самый настоящий беспредел, в Европе допускают обращение с людьми без маски, как с преступниками. Вот уж действительно большое...
 
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