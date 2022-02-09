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Лекарства, бахилы, маски: Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле

09.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лекарства, бахилы, маски: Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле

Беларусь в борьбе с пандемией протянула руку помощи Венесуэле. 

Из Боливарианской Республики в нашу страну прилетел «Боинг» за гуманитарным грузом. Это лекарства, одноразовые комбинезоны, бахилы, маски, шапочки – всего 20 позиций. Содействие в организации доставки оказывают Минздрав и МЧС. 

 

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Беларусь в борьбе с пандемией протянула руку помощи Венесуэле.  Из Боливарианской Республики в нашу страну прилетел «Боинг» за гуманитарным грузом. Это лекарства,...
 
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