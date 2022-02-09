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Лекарства, бахилы, маски: Беларусь окажет гуманитарную помощь Венесуэле
Источник материала: ОНТ
Беларусь в борьбе с пандемией протянула руку помощи Венесуэле.
Из Боливарианской Республики в нашу страну прилетел «Боинг» за гуманитарным грузом. Это лекарства, одноразовые комбинезоны, бахилы, маски, шапочки – всего 20 позиций. Содействие в организации доставки оказывают Минздрав и МЧС.
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Беларусь в борьбе с пандемией протянула руку помощи Венесуэле. Из Боливарианской Республики в нашу страну прилетел «Боинг» за гуманитарным грузом. Это лекарства,...
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