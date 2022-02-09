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В Гродненском районе на трассе М6 ограничат движение из-за следственного эксперимента

09.02.2022 22:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10 февраля с 6.00 до 7.00 на 246-м км трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги, сообщили БЕЛТА в СК.

В это время движение в направлении Минска будет полностью ограничено.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
 
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