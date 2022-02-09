|
В Гродненском районе на трассе М6 ограничат движение из-за следственного эксперимента
Источник материала: БелТА
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10 февраля с 6.00 до 7.00 на 246-м км трассы М6 Минск - Гродно - граница Республики Польша запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги, сообщили БЕЛТА в СК.
В это время движение в направлении Минска будет полностью ограничено.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
|
Архив (Разное)