Команда Германии возглавляет медальный зачёт после очередного дня Олимпиады

Источник материала: ОНТ

После очередного соревновательного дня Олимпиады медальный зачёт возглавляет команда Германии.

Немцы с первой позиции сместили норвежцев – теперь у них пять золотых наград (больше всех). Скандинавы располагаются на второй позиции. Также в тройке шведы. Беларусь в медальном зачёте на 20-м месте – серебро нашей команде принёс Антон Смольский в биатлоне.

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