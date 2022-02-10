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Команда Германии возглавляет медальный зачёт после очередного дня Олимпиады
Источник материала: ОНТ
После очередного соревновательного дня Олимпиады медальный зачёт возглавляет команда Германии.
Немцы с первой позиции сместили норвежцев – теперь у них пять золотых наград (больше всех). Скандинавы располагаются на второй позиции. Также в тройке шведы. Беларусь в медальном зачёте на 20-м месте – серебро нашей команде принёс Антон Смольский в биатлоне.
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После очередного соревновательного дня Олимпиады медальный зачёт возглавляет команда Германии. Немцы с первой позиции сместили норвежцев – теперь у них пять...
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