Сборная России одержала первую победу на олимпийском турнире по хоккею

Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде началась борьба за медали в одном из самых любимых болельщиками – мужском хоккейном турнире.

Соревнования открылись матчем сборных России и Швейцарии. Игра получилась напряженной. В этой встрече была заброшена всего одна шайба. За три секунды до окончания первого периода нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев нанес бросок по воротам, и шайба рикошетом от ноги нападающего швейцарцев Энцо Корви достигла цели. 1:0 в пользу сборной России. В еще одной встрече датчане обыграли команду Чехии со счётом 2:1.

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