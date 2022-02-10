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Сборная России одержала первую победу на олимпийском турнире по хоккею
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде началась борьба за медали в одном из самых любимых болельщиками – мужском хоккейном турнире.
Соревнования открылись матчем сборных России и Швейцарии. Игра получилась напряженной. В этой встрече была заброшена всего одна шайба. За три секунды до окончания первого периода нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев нанес бросок по воротам, и шайба рикошетом от ноги нападающего швейцарцев Энцо Корви достигла цели. 1:0 в пользу сборной России. В еще одной встрече датчане обыграли команду Чехии со счётом 2:1.
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На Олимпиаде началась борьба за медали в одном из самых любимых болельщиками – мужском хоккейном турнире. Соревнования открылись матчем сборных России и...
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