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Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в шорт-треке на дистанции 1500 метров

10.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в шорт-треке на дистанции 1500 метров

Сегодня были разыграны награды в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Елистратов остановил секундомер на отсечке 2 минуты и 9 секунд. Золотая награда досталась корейцу Тэ Хон Хвану, серебро у представителя Канады Стивена Дюбуа. Фотофиниш определил, что он оказался чуть впереди Елистратова. Ещё один российский спортсмен Денис Айрапетян занял второе место в утешительном финале. 

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Сегодня были разыграны награды в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Елистратов остановил секундомер на...
 
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