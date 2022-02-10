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Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу на Олимпиаде в шорт-треке на дистанции 1500 метров
Источник материала: ОНТ
Сегодня были разыграны награды в шорт-треке на дистанции 1500 метров.
Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Елистратов остановил секундомер на отсечке 2 минуты и 9 секунд. Золотая награда досталась корейцу Тэ Хон Хвану, серебро у представителя Канады Стивена Дюбуа. Фотофиниш определил, что он оказался чуть впереди Елистратова. Ещё один российский спортсмен Денис Айрапетян занял второе место в утешительном финале.
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Сегодня были разыграны награды в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Елистратов остановил секундомер на...
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