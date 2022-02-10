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На Олимпиаде разыграли первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин
Источник материала: ОНТ
Сегодня на Олимпиаде был разыгран первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин.
Спортсмены соревновались сначала в лыжных гонках, затем в прыжках с трамплина. Победу одержал представитель Германии Винценц Гайгер. Белорусские спортсмены в этом виде программы не участвовали. Отметим, что весь пьедестал заняли европейцы. Серебряная награда досталась Йоргену Гробаку из Норвегии. Бронза у Лукаса Грайдерера из Австрии.
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Сегодня на Олимпиаде был разыгран первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин. Спортсмены соревновались сначала в лыжных гонках, затем в прыжках с...
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