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На Олимпиаде разыграли первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин

10.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Олимпиаде разыграли первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин

Сегодня на Олимпиаде был разыгран первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин. 

Спортсмены соревновались сначала в лыжных гонках, затем в прыжках с трамплина. Победу одержал представитель Германии Винценц Гайгер. Белорусские спортсмены в этом виде программы не участвовали. Отметим, что весь пьедестал заняли европейцы. Серебряная награда досталась Йоргену Гробаку из Норвегии. Бронза у Лукаса Грайдерера из Австрии. 

 

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Сегодня на Олимпиаде был разыгран первый комплект наград в лыжном двоеборье у мужчин.  Спортсмены соревновались сначала в лыжных гонках, затем в прыжках с...
 
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