Кому может быть опасен парацетамол, рассказали ученые

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Университета Эдинбурга заявили, что долгосрочный прием парацетамола оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом информирует BBC.

Ученые в течение двух недель четыре раза в день давали парацетамол 110 добровольцам. После этого еще в течение еще двух недель участникам эксперимента давали плацебо. Две трети испытуемых при этом также пили лекарства от гипертонии. Исследователи выявили, что в результате эксперимента в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

Ученые советуют минимизировать прием парацетамола людям, употребляющим его из-за хронических болей. Также рекомендуется убрать препарат из лечебного плана гипертоников и людей с повышенным риском развития сердечных заболеваний.

Фото: Pixabay

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