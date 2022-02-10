Польская правозащитница рассказала о положении беженцев в Польше – люди не получают нормального питания и медпомощи

Источник материала: ОНТ

Насущной проблемой в области основных прав человека остается обращение с мигрантами на границах Евросоюза. К такому выводу пришли депутаты европейского парламента. На специальном заседании в Брюсселе они послушали польскую правозащитницу, которая рассказала о бедственном положении беженцев в Польше, ухудшении миграционного законодательства и свободы слова в стране.





Казалось бы, острая фаза миграционного кризиса на восточной границе ЕС позади, но и евродепутаты, и правозащитники продолжают бить тревогу. Главную обеспокоенность на данный момент у них вызывают действия польских властей – от условий содержания просителей убежища в специальных лагерях до нарушений Варшавой и общеевропейских, и международных положений.

На специальное заседание комитета Европарламента по гражданским свободам пригласили известную польскую правозащитницу Ханну Машинску, которая долгое время занималась правами человека и в масштабах Европы, и у себя в стране, и сейчас работает в аппарате польского омбудсмена. Её основное внимание сейчас сосредоточено на положении людей, которые, пытаясь найти убежище, попадают в руки польских силовиков или уже находятся в польских спецлагерях. Что хуже? Примерно так она ставит вопрос в своём докладе и сама на него отвечает – и там, и там нет ничего общего с соблюдением прав человека.

Ханна Машинска рассказала евродепутатам, что так называемые пушбэки, то есть насильное выдворение задержанных мигрантов за пределы госграницы, это лишь часть сегодняшних проблем, другая – это условия содержания тех, кто сумел попасть в Польшу и попросить убежище. По её данным, сегодня в польских лагерях находится примерно 1500 человек, из которых примерно 290 женщин и 400 детей.

Правозащитница рассказала о бунте, который произошёл в центре содержания возле города Вендж, в 50-ти километрах от немецкой границы. По ее словам, там содержалось 600 мигрантов, на которых приходилось всего по два квадратных метра, без нормального питания и медицинской помощи. Автор доклада рассказала, что даже такую информацию они собирают по крупицам. Польские власти по-прежнему никого не пускают ни в такие лагеря, ни на границу. Туда нет доступа даже у евродепутатов.

По данным Международной организации по миграции, с августа прошлого года жертвами миграционного кризиса на польском направлении стал по меньшей мере 21 человек. Но на призывы правозащитных организаций сменить своё отношение к просителям убежища польские власти лишь усилили давление на эту проблему – заручились поддержкой чиновников из Еврокомиссии и ввели временные правила, которые в целом затруднили подачу документов, увеличили сроки содержания под стражей с месяца до трёх и начали строить двухсоткилометровую стену на границе, появление которой критикуют не только юристы, но и экологи, уверенные, что она разрушит экосистему одного из последних сохранившихся первобытных лесов Европы.

Депутаты и правозащитники заявляют, что не собираются оставлять существующие проблемы без внимания. Тема будет выносится на парламентскую сессию, особенно, учитывая информацию, которая прозвучала во время дебатов – официальная Варшава предпочла бы вообще приостановить действие права на убежище. По крайне мере, приоритет национального права над европейским, который провозгласил польский конституционный суд, позволяет это делать.

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