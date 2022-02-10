«Нафтан» увеличил глубину переработки нефти. Рассказываем, в чем секрет успеха белорусского производства

Источник материала: ОНТ

Несмотря на санкции, белорусские производства успешно развиваются. «Нафтан», к примеру, увеличил глубину переработки нефти. Новая установка, которая позволила это сделать, пока работает не на полную мощность. Идёт её комплексное тестирование в различных технологических режимах и на различном сырье. А новую продукцию – кокс – уже отгрузили первым потребителям.





В небо эта конструкция взмывает на 113 метров, самое высотное технологическое здание страны. Это часть нового нефтехимического комплекса «Нафтана» – установка замедленного коксования. Одних металлоконструкций – 7 тысяч тонн. Установка, в прямом и переносном смысле, поднимает нефтеперерабатывающий завод на новую высоту. Теперь из вторичных продуктов нефтепереработки – гудрона – получают как минимум 50% светлых нефтепродуктов – а именно бензин и дизтопливо, а также новый для республики продукт – нефтяной кокс.

В мире таких установок около 100. Производство особенное, тут гудрон нагревают до 500 градусов, потому и операторная – чемпион завода по «красным кнопкам», так как требования к безопасности наивысшие. Установка пока работает на 70% от своей мощности. Загрузка по сырью в сутки – 1300 тонн, из этого количества на выходе как минимум получатся светлые нефтепродукты и кокс. Первые отгрузки кокса пошли на белорусские цементные заводы.

Игорь Батурин, начальник комплекса замедленного коксования предприятия «Нафтан»: «Оборудование уникальное на нашей установке используется, аналогов которому нет на нефтеперерабатывающих предприятиях, все лучшие зарубежные бренды ведущих производителей собраны на нашем комплексе».

Комплекс замедленного коксования, проект к которому «Нафтан» шёл не один год. Всё для того, чтобы повысить производительность, выжать из нефти максимум. Раньше глубина переработки составляла порядка 70%, с завершением программы модернизации глубина переработки перешагнула отметку в 90%.

Юрий Кривач, главный инженер предприятия «Нафтан»: «Нужна максимальная переработка нефтяного сырья, не количество, а максимальная эффективность, а это значит, глубина переработки должна стремиться к лучшим мировым показателям, сегодня это более 90%».

Модернизация затронула десятки заводских установок. Одни строили с нуля в чистом поле, на других совершенствовали технологические процессы. И финальная точка большого строительства – пуск именно установки замедленного коксования. Стоимость программы технического перевооружения – сотни миллионов долларов. Наравне с вопросами повышения производительности на второй план не уходят вопросы экологии. Когда-то в топливе допускался 1% серы, потом всего полпроцента, а сегодня это одна тысячная.

Виталий Ремез, и.о. производства нефтяного топлива и ароматики предприятия «Нафтан»: «Сейчас мы достигли того, что количество вредных примесей в товарном топливе измеряется в микродолях, что улучшает качество нашего топлива и улучшает жизнь людей в больших городах, потому что воздух становится чище».

Все процессы автоматизированы, и сотрудники на экранах мониторов следят за техническими показателями и регулируют технологические процессы. Новые производства потребовали от сотрудников и новых знаний – часть персонала прошли обучение на подобных заводах. Всего создано около 400 новых рабочих мест.

Сергей Евтушик, заместитель генерального директора предприятия «Нафтан»: «Стараемся также заботиться, дать им социальный пакет, более половины у нас трудится во вредных условиях, поэтому важная составляющая сейчас это контроль и забота их здоровья, для этого есть своя поликлиника, есть собственный санаторий, который позволяет оздоравливать наших работников, база отдыха, и для детей у нас летом работает детский оздоровительный лагерь».

«Нафтан» сегодня – это один из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси, в составе и завод «Полимир» – это не только переработка нефти, но и получение уникальных химических элементов, которые используют десятки предприятия страны. 9 февраля, 59 лет назад, именно здесь был получен первый белорусский бензин, в этом году в большом товарном ряду уже и дополнительные объемы светлых нефтепродуктов из гудрона, а также первый белорусский кокс.

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