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«Нафтан» увеличил глубину переработки нефти. Рассказываем, в чем секрет успеха белорусского производства
Источник материала: ОНТ
Несмотря на санкции, белорусские производства успешно развиваются. «Нафтан», к примеру, увеличил глубину переработки нефти. Новая установка, которая позволила это сделать, пока работает не на полную мощность. Идёт её комплексное тестирование в различных технологических режимах и на различном сырье. А новую продукцию – кокс – уже отгрузили первым потребителям.
В небо эта конструкция взмывает на 113 метров, самое высотное технологическое здание страны. Это часть нового нефтехимического комплекса «Нафтана» – установка замедленного коксования. Одних металлоконструкций – 7 тысяч тонн. Установка, в прямом и переносном смысле, поднимает нефтеперерабатывающий завод на новую высоту. Теперь из вторичных продуктов нефтепереработки – гудрона – получают как минимум 50% светлых нефтепродуктов – а именно бензин и дизтопливо, а также новый для республики продукт – нефтяной кокс.
В мире таких установок около 100. Производство особенное, тут гудрон нагревают до 500 градусов, потому и операторная – чемпион завода по «красным кнопкам», так как требования к безопасности наивысшие. Установка пока работает на 70% от своей мощности. Загрузка по сырью в сутки – 1300 тонн, из этого количества на выходе как минимум получатся светлые нефтепродукты и кокс. Первые отгрузки кокса пошли на белорусские цементные заводы.
Комплекс замедленного коксования, проект к которому «Нафтан» шёл не один год. Всё для того, чтобы повысить производительность, выжать из нефти максимум. Раньше глубина переработки составляла порядка 70%, с завершением программы модернизации глубина переработки перешагнула отметку в 90%.
Модернизация затронула десятки заводских установок. Одни строили с нуля в чистом поле, на других совершенствовали технологические процессы. И финальная точка большого строительства – пуск именно установки замедленного коксования. Стоимость программы технического перевооружения – сотни миллионов долларов. Наравне с вопросами повышения производительности на второй план не уходят вопросы экологии. Когда-то в топливе допускался 1% серы, потом всего полпроцента, а сегодня это одна тысячная.
Все процессы автоматизированы, и сотрудники на экранах мониторов следят за техническими показателями и регулируют технологические процессы. Новые производства потребовали от сотрудников и новых знаний – часть персонала прошли обучение на подобных заводах. Всего создано около 400 новых рабочих мест.
«Нафтан» сегодня – это один из крупнейших нефтехимических комплексов Беларуси, в составе и завод «Полимир» – это не только переработка нефти, но и получение уникальных химических элементов, которые используют десятки предприятия страны. 9 февраля, 59 лет назад, именно здесь был получен первый белорусский бензин, в этом году в большом товарном ряду уже и дополнительные объемы светлых нефтепродуктов из гудрона, а также первый белорусский кокс.
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«Нафтан» увеличил глубину переработки нефти. Рассказываем, в чем секрет успеха белорусского производства
Несмотря на санкции, белорусские производства успешно развиваются. «Нафтан», к примеру, увеличил глубину переработки нефти. Новая установка, которая позволила это...
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