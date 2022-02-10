Референдум-2022: как Беларусь готовится к главному политическому событию года?

Источник материала: ОНТ

Чуть больше двух недель до главного политического события года. Подготовка к конституционному референдуму в Беларуси выходит на финишную прямую. Образованы участки для голосования, продолжается аккредитация национальных и иностранных наблюдателей, а уже ровно через неделю ЦИК направит белорусам приглашения прийти на избирательные участки. Основной день голосования – 27 февраля. Однако отдать свой голос можно будет и досрочно. Общественное обсуждение проекта завершилось, но разъяснения конституционных новелл всё ещё продолжаются. Предлагаемые изменения вызвали живой интерес, ведь они без преувеличения касаются всех.





Около 10 тысяч предложений! Новый проект Конституции без преувеличения разрабатывали всей страной. На диалоговых площадках, в общественных приемных и во время встреч с экспертами звучали самые разные предложения. Их услышали и учли в итоговом документе, который выносят на суд белорусов. Теперь главное – объяснить суть предлагаемых поправок доступно и понятно. Вопросы, требующие развернутых ответов, всё ещё остаются. Сегодня студенты и преподаватели белорусского экономического университета задавали их председателю Конституционного суда Петру Миклашевичу. Дискуссия получилась интересной и познавательной, ведь через призму главного закона говорили о прошлом, настоящем и будущем суверенной Беларуси.

Каким бы оно ни было, очевидно, что белорусы получили уникальную возможность повлиять на будущее страны, проект новой Конституции стал по-настоящему народным. Если и перемены, то обдуманные и принятые большинством. Но уже понятно – такое развитие событий не устраивает коллективный Запад.

Это накануне отметил и Президент. Давление на страну возрастает, и оппоненты Беларуси не будут гнушаться никаких методов. Потому вопросы безопасности во время политической кампании выходят на первый план.

Остриё нацелено в том числе на членов участковых и территориальных комиссий. А ведь в их в составе много молодых специалистов.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси: «Мы располагаем оперативной информацией о том, что деструктивные элементы как внутри страны, так и за ее пределами, так называемая беглая оппозиция, прилагает все усилия для того, чтобы это важнейшее общественно-политическое событие сорвать. Сразу скажу, что это не удастся, МВД располагает достаточным количеством сил, средств, методиками для того, чтобы обеспечить мир, покой и порядок в нашей стране».

Чтобы работа каждого участка была эффективной, для новичков проводят обучающие семинары, для председателей – организационные заседания. В Гродно сегодня обсуждали вопросы безопасности и организацию антиковидных мер.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома: «В силу того, что сейчас пандемия, необходимо дополнительные меры принять, в том числе и обеспечение средствами индивидуальной защиты, продумать все возможны подходы по медицинской части, как обеспечить право каждого гражданина на участие в референдуме».

Всего в Гродненской области организовано 608 участков для голосования. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации 35 из них – в учреждениях здравоохранения. В работе по проведению референдума задействовано почти 7000 членов участковых комиссий. Работу начнут уже на этой неделе. Сейчас регистрируются наблюдатели, готовятся списки избирателей, которые вскоре разместят на участках для голосования.

Владимир Дубок, председатель Щучинской районной комиссии по референдуму: «С 11 числа начинается дежурство участковых комиссий на своих участках для голосования, поскольку каждый гражданин, который имеет право принимать участие в референдуме, может ознакомиться со списком, узнать, включен ли он в списки голосующих».

В избирательном бюллетене будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Варианты ответа «да» или «нет». В ЦИКе ожидают высокую активность граждан. Если ответ большинства будет положительным, то уже через десять дней после официального опубликования результатов новая Конституция вступит в силу. Однако это лишь вершина. В течение двух лет изменения коснутся практически всей правовой базы. Первоочередное внимание – тем законопроектам, о которых граждане чаще всего говорили на диалоговых площадках. Это Избирательный кодекс, Закон о Всебелорусском народном собрании, вопросы местного самоуправления, работы органов государственной власти. Однако излишней спешки в этих вопросах не будет, ведь всё делается во благо наших интересов.

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