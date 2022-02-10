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СМИ: допинг-тест россиянки Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
Допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной переноса церемонии награждения сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Об этом информирует
Источник сообщает, что 15-летняя спортсменка сдавала тест еще до Олимпиады. Валиева подпадает под статус «защищенной персоны» по Всемирному антидопинговому кодексу, так как Камила на момент возможного нарушения антидопинговых правил не достигла 16 лет.
По данным Inside the Games, сейчас проводятся активные консультации между юридическими сторонами. Переговоры должны проходить минимум до четверга.
Как
В Минспорта России подчеркнули, что любые комментарии преждевременны.
Фото: instagram.com/kamilavalieva26
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Допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной переноса церемонии награждения сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире...
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