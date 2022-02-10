Четыре туриста съели в аэропорту 30 кг апельсинов, не желая платить за багаж

Источник материала: ОНТ

В Китае четыре путешественника съели 30 кг апельсинов, чтобы не платить за плоды как за багаж. Об этом рассказывает World of Buzz.

По сведениям СМИ, четверо мужчин приехали в город Куньмин, где купили апельсины по низкой цене: 30 кг за 55 юаней (около 22 белорусских рублей). Туристы хотели привезти фрукты домой.

В аэропорту при регистрации на рейс мужчинам сообщили, что за перевозку апельсинов придется платить отдельно, по 10 юаней (4 рубля) за кг.

Китайцы не захотели платить за перевозку апельсинов, но и выбрасывать плоды не решились. Мужчины съели их до посадки в самолет. По сведениям СМИ, у мужчин от такого количества цитрусовых во рту появились небольшие язвы.

Фото: Pixabay

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