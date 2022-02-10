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Женщина в Минске перешла на красный и оказалась в больнице

10.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 21 ч 05 мин водитель автомобиля "Додж", двигаясь по ул.Я.Коласа со стороны ул.Мележа в направлении ул.Белинского, при проезде регулируемого пешеходного перехода на разрешающий зеленый сигнал светофора совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция обращается к гражданам: будьте внимательны при переходе проезжей части! Не подвергайте свою жизнь опасности! Переходите проезжую часть только в установленном для этого месте и при наличии светофора только на разрешающий сигнал, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось и уступает вам дорогу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. По факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ...
 
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