Можно ли купить дом по цене трешки в черте Минска? Подобрали 5 вариантов

Источник материала: Myfin



Фото с сайта domovita.by

Одноэтажный дом из крепкого деревянного сруба. Построен в 1955 году, но на фотографиях все еще выглядит основательно. Расположен он недалеко от Ботанического сада и канала Слепянской водной системы. Метро в 25 минутах, но рядом есть автобусная остановка.

Внутри без современного ремонта, весь антураж как будто сохранился с прошлого века: обои и деревянные полы, покрытые коврами, деревянные окна, старая мебель. Вряд ли это – мечта современной семьи, но выглядит опрятно. В дом подведено электричество, газ и вода, канализация местная, но пишут, что есть возможность подключиться к центральной. На участке в 4,5 сотки расположен гараж на две машины и хозпостройки, есть небольшое пространство под огород.

Просторный кирпичный дом 132 квадратных метра площади с трехметровыми потолками. Находится он в частном секторе между станцией метро «Автозаводская» и Слепянской водной системой. Дом в 20 минутах от самой станции, а рядом есть остановка, чтобы быстро добраться до метро. Магазины и школа рядом тоже есть.

Здесь простой ремонт, который можно встретить во многих квартирах, с деревянными полами, но более-менее современными обоями и пластиковыми окнами. Дом разделен на две квартиры и имеет три отдельных входа, так что подошел бы для сдачи в аренду. А еще, по словам собственника, это позволяет экономить на ЖКУ. На участке в 5,5 соток расположены два кирпичных гаража и сарай.

Дом 2015 года постройки на ровном участке в 5,4 сотки с газоном и дорожкой из плитки. Снаружи это обычный одноэтажный сборно-щитовой дом, облицованный сайдингом. Но внутри владельцы устроили настоящий «версаль» с массивной мебелью с позолотой, коринфскими пилястрами, узорчатыми обоями. Здесь всего две комнаты, а площадь дома – 63 квадрата.

Находится он между Логойским трактом и Цнянским водохранилищем. До метро здесь идти полчаса, до трамваев тоже далековато, но рядом есть автобусная остановка.

Шестикомнатный дом из шлакобетона недалеко от реки и водохранилища Лошица. На два этажа здесь 127 квадратных метров площади, а участок на 6 соток. Находится он в глубине Курасовщины, так что здесь стоит иметь машину.

Первый этаж дома в хорошем состоянии, местами там сделан ремонт, но в основном это антураж опрятного, но устланного коврами старого советского дома. Второму этажу требуется ремонт. Там отдельный вход, две комнаты с кухней и тремя кладовыми.



С ремонтом за такую цену в Минске можно купить только полдома. Это половина двухэтажного дома с огороженной территорией в 5,4 сотки земли. Здесь пять комнат, есть сарай, гараж, погреб, рядом водохранилище.

Метро «Парк Челюскинцев в 20 минутах ходьбы, но здесь есть удобные транспортные маршруты. Внутри обычный ремонт с ламинатом, плиткой в ванной, простыми обоями на стенах, пластиковыми окнами.

