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«Позвольте себе быть неидеальным». Как справиться с волнением перед публичным выступлением
10.02.2022 08:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Часть людей считает, что страх публичных выступлений — второй после страха смерти. А ведь бизнесменам часто приходится выступать: перед инесторами, перед работниками… И неуверенность в себе может разрушить команду и бизнес. Телеведущая, коуч ECF
Негативные воспоминания, собственные комплексы или недостаточный опыт: откуда возникает страх?
Екатерина Воронцова (Е.В.): Во время выступлений волнуются даже опытные спикеры. Волнение не должно переходить определенные рамки и полностью овладевать спикером, потому что презентация может закончиться провалом.
Легкое чувство волнения, наоборот, стимулирует выступающего, делает его более эмоциональным и экспрессивным.
У аудитории возникает эмпатия к такому человеку.
Итак, вам нужно рассказать перед большим залом об успехах своей компании, о том, с какими трудностями столкнулись и как их преодалели. Тема знакомая, многих слушателей вы тоже знаете. Но почему возникает страх?
Человек боится выступать публично по нескольким причинам:
«Адекватно оцените свои достоинства и недостатки»
Е.В.: Человек будет уверенно выступать на публике, если он:
При таких условиях речь спикера будет «заряжать» аудиторию.
Анна Ивановская (А.И): Причины страха перед аудиторией можно разделить на две большие группы:
«Даже Эма Уотсон на больших мероприятиях надолго прячется от людей»
Е.В.: К неубедительному и не успешному выступлению приводит следующее:
Дженнифер Лоуренс, актриса, получившая известность в фильмах «Люди Икс» и «Голодные игры», в одном из своих интервью призналась, что боится выступать перед аудиторией. Чтобы справиться с волнением, она представляет, что выходит на публику не она, а ее персонаж.
Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в мире Гарри Поттера, снимается в кино с 9 лет. Казалось бы, девушка с самого детства находится в центре внимания и под прицелом видеокамер. Но в одном из интервью она поделилась ощущением, что в окружении большой аудитории ей кажется, будто все хотят съесть ее на обед. А когда она приходит на большие мероприятия, то надолго закрывается в дамской комнате и прячется там. Чтобы преодолеть свой страх, она стала практиковать медитацию и заниматься йогой.
Популярный шотландский актер Юэн Макгрегор, известный нам из фильмов «Звездные войны», тоже боится выступать на публике. Благодаря дыхательным упражнениям и гипнотерапии, актер может чувствовать себя более уверенным на сцене.
«Признайтесь себе, что боитесь»
Е.В.: Чтобы успешно выступить, смените фокус внимания. Не думайте о себе: как я выгляжу, как говорю, что подумают обо мне люди, заметят ли мои недостатки. Важно сконцентрироваться на самом процессе выступления и аудитории. Думайте о том, какую пользу принесет озвученная информация, какие эмоции вы даете аудитории.
Тщательно готовьтесь к выступлению. Лучше неоднократно прорепетировать будущее выступление. Попросите родных, знакомых стать зрителями и оценить выступление. Или снимите себя на видеокамеру. Посмотрите, как вы выглядите со стороны, определите, в чем ваши слабые стороны, и проведите соответствующую работу над ошибками.
Репетиции сделают ситуацию выступления уже знакомой, поэтому уровень страха будет меньший.
Исключите возможность провала выступления. А аудиторию представьте лояльно настроенной. В начале выступления можно ее окинуть взглядом и улыбнуться. Это снизит напряжение.
Признайтесь себе в том, что есть страх публичных выступлений. Проговорите себе: «Я боюсь выступать. У меня дрожат пальцы», «Страх — это эмоция. Страх — это не я». Скажите себе: «Я больше страха. Я могу говорить». И лучше детализировать страх: боюсь, как начну краснеть, боюсь забыть текст, боюсь негативной оценки и т.д.
Используйте дыхательные практики. Например, практики из йоги. Они расслабляют и успокаивают. А также юмор. Он поможет расслабиться перед выступлением, снять напряжение, расположить аудиторию.
Практикуйте легкие физические упражнения. Адреналин в крови снижается. Важно не переусердствовать. Иначе внешний вид (пот, краснота, одышка и т.д.) может испортить восприятие выступления.
Познакомьтесь заранее с местом презентации. Изучите детали аудитории, постойте на сцене. Это тоже уменьшит страх, так как обстановка уже будет знакомой.
Попробуйте технику «Точка включения». При волнении все позы закрыты, человек находится во враждебной позиции. Важно показать доброжелательность и свою симпатию к публике. Примите открытую позу: встаньте прямо и ровно, расправьте и опустите плечи, опустите руки ниже живота, немного приподнимите голову и улыбнитесь.
«Подготовку лучше начинать за 3−4 недели до мероприятия»
А.И: Чтобы преодолеть страх, связанный с текстом выступления, подготовку к выступлению в идеале стоит начинать за три-четыре недели до самого мероприятия. Это необходимо для того, чтобы у вас было время написать текст и хорошо его отрепетировать.
Обычно я советую пройти такие шаги:
Правильное дыхание и легкий массаж перед выходом
А.И.: К выступлению стоит подготовиться и психологически.
Дышите. Дыхание позволяет нам прийти в гармонию с нашим телом и мыслями. В день выступления несколько раз выполните технику «Дыхание по квадрату» (упражнение выполняется медленно и спокойно):
Продумайте свой внешний вид заранее: составьте образ, в котором в первую очередь будет комфортно вам. Но каким бы ни был внешний вид, главное — это внутренний настрой: ровная осанка и улыбка. Выпрямите спину, расправьте плечи, улыбнитесь себе и скажите: «У меня обязательно все получится!»
Непосредственно перед выступлением сделайте легкий массаж ногтевых пластин — это позволит вам улучшить концентрацию внимания.
Вдохновляйтесь выступлениями других ораторов, берите у них лучшие приемы. Но не сравнивайте себя с ними. Ведь выступления на сцене — это тоже работа, совершенствование в которой происходит годами. Никто не выступает идеально с первого раза.
Позвольте себе быть неидеальным.
Если выступления для вас скорее редкость, чем ежедневная практика, вы выступаете нечасто, давайте себе право на ошибку. Ведь вы всегда можете попробовать выступить еще раз. И сделать это лучше.
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Часть людей считает, что страх публичных выступлений - второй после страха смерти. А ведь бизнесменам часто приходится выступать: перед инесторами, перед...
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