Что такое экстренные роды, и как себя вести, если поняли, что в роддом не успеть

Источник материала: ОНТ

Вагон метро, центральная библиотека, военный вертолет, тонущий автомобиль или например, салон авиалайнера во время перелета. Это еще не полный список необычных мест, где женщины умудрились стать мамами! Причем, благополучно.

Что такое экстренные роды? И как себя вести, если поняли, что в роддом не успеваете?

Точных показателей, по которым врач может определить и предупредить женщину о том, что роды, возможно, начнутся внезапно или будут протекать так быстро, что она не успеет доехать до роддома, нет. Но все-таки несколько «факторов риска» существует. При которых возможность родить вне больницы повышается.

Ольга Карпович, заведующая отделом репродуктивного здоровья Городского клинического родильного дома №2: «Зачастую это генетическая предрасположенность, которая может вызвать быстрые роды».

Если вдруг схватки начались в самолете, поезде, электричке или метро, – нужно сообщить об этом проводнику, стюардессе или работнику станции. У всех служащих этих структур есть инструкция, как действовать в случае, когда человеку нужна медицинская помощь, и многие обучены оказывать ее при родах.

Если схватки возникли за чертой города – набирайте 103 и сохраняйте спокойствие. Даже если роды начнутся прямо в карете скорой помощи, рядом будут медики, а вместе с ними – минимальный набор медикаментов и инструментов.

В последние недели беременности стоит постоянно носить с собой обменную карту. Таким образом, при возникновении форс-мажорной ситуации, медики будут понимать, на что стоит обращать особое внимание, и в критической ситуации примут быстрое и точное решение. Кроме того, при условии, что роды начнутся внезапно, данный документ будет крайне необходим врачам случайного роддома, в который вас экстренно доставят. И вы, если заранее подготовитесь к неожиданностям, будете чувствовать себя более уверенно.

Каждая будущая мама мечтает, чтобы роды прошли гладко, а самое главное, запланировано. Но лишь у одной из 20 женщин это происходит в предполагаемую дату.

Жизнь любит преподносить сюрпризы, но в какой бы экстренной ситуации вы не оказались, главное – сохранять спокойствие.

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