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Во Франции и Канаде протестуют водители против антиковидных мер и принудительной вакцинации
Источник материала: ОНТ
Очередные протестные выходные назревают во Франции. Теперь в новом формате: вдохновленные канадским примером, французы планируют полностью парализовать Париж с помощью автомобилей. Колонны уже движутся к столице со всей страны.
Тем временем в Канаде, несмотря на чрезвычайные меры, принимаемые властями, ситуацию не удается взять под контроль. Дальнобойщики, протестующие против антиковидных мер и принудительной вакцинации находят новые пути достижения цели: накануне автоколонны перекрыли пограничный с США мост. Тысячи грузовиков не попали в пункты назначения.
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Очередные протестные выходные назревают во Франции. Теперь в новом формате: вдохновленные канадским примером, французы планируют полностью парализовать Париж с...
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