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Еврокомиссия удержит около 15 миллионов евро из финансирования Варшавы со стороны Брюсселя. Причина – штрафы

10.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия удержит около 15 миллионов евро из финансирования Варшавы со стороны Брюсселя. Причина – штрафы

В принудительном порядке. Европейская Комиссия приступила к удержанию штрафов, которые Польша отказывается выплачивать по решению суда ЕС. Теперь эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Брюсселя.

Сумма составит около 15 миллионов евро. В прошлом году Европейский Суд по иску Чехии обязал Польшу прекратить работы на угольной шахте «Туров» близ чешской границы во избежание урона окружающей среде. Варшава игнорировала решение и получила штраф – 500 тысяч евро в день вплоть до прекращения работ в шахте. Однако Польша деньги не выплачивала. Теперь, несмотря на компромисс, достигнутый по этому вопросу между Варшавой и Прагой, средства взыщет Евросоюз.

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В принудительном порядке. Европейская Комиссия приступила к удержанию штрафов, которые Польша отказывается выплачивать по решению суда ЕС. Теперь эти суммы будут...
 
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