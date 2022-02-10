Еврокомиссия удержит около 15 миллионов евро из финансирования Варшавы со стороны Брюсселя. Причина – штрафы

Источник материала: ОНТ

В принудительном порядке. Европейская Комиссия приступила к удержанию штрафов, которые Польша отказывается выплачивать по решению суда ЕС. Теперь эти суммы будут удержаны из финансирования Варшавы со стороны Брюсселя.

Сумма составит около 15 миллионов евро. В прошлом году Европейский Суд по иску Чехии обязал Польшу прекратить работы на угольной шахте «Туров» близ чешской границы во избежание урона окружающей среде. Варшава игнорировала решение и получила штраф – 500 тысяч евро в день вплоть до прекращения работ в шахте. Однако Польша деньги не выплачивала. Теперь, несмотря на компромисс, достигнутый по этому вопросу между Варшавой и Прагой, средства взыщет Евросоюз.

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