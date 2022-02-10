В Берлине пройдут переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации вокруг Украины

Источник материала: ОНТ

Урегулированию ситуации вокруг Украины будет посвящена четырехсторонняя международная встреча в «нормандском формате».

Она пройдет сегодня в немецкой столице на уровне политических советников России, Украины, Германии и Франции. Берлин заявляет о цели положить конец конфликту. Париж также намерен продолжать посреднические усилия в отношениях между Россией и Украиной. На встрече будут обсуждаться возможные пути для компромисса в том числе по итогам недавних переговоров Макрона сначала с Путиным, а затем с Зеленским.

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