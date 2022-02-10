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Ученые впервые в мире создали имплантат спинного мозга человека
Источник материала: ОНТ
У ученых из Тель-Авивского университета впервые получилось создать искусственный спинной мозг человека, пишет
За основу исследователи взяли небольшое количество жировой ткань из живота, после эти клетки перепрограммировали с помощью генной инженерии. Это помогло создать материал, похожий на стволовые эмбриональные клетки.
Ученые заявляют, что это поможет лечить паралич. Пока испытания проводили только на мышах – в 80% случаев у них восстанавливалась способность ходить. Вскоре планируют проверить новые имплантаты на людях.
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У ученых из Тель-Авивского университета впервые получилось создать искусственный спинной мозг человека, пишет «МИР24». За основу исследователи взяли небольшое...
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