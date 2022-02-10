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Ученые впервые в мире создали имплантат спинного мозга человека

10.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые впервые в мире создали имплантат спинного мозга человека

У ученых из Тель-Авивского университета впервые получилось создать искусственный спинной мозг человека, пишет «МИР24».

За основу исследователи взяли небольшое количество жировой ткань из живота, после эти клетки перепрограммировали с помощью генной инженерии. Это помогло создать материал, похожий на стволовые эмбриональные клетки.

Ученые заявляют, что это поможет лечить паралич. Пока испытания проводили только на мышах – в 80% случаев у них восстанавливалась способность ходить. Вскоре планируют проверить новые имплантаты на людях.

Фото: depositphotos.com

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У ученых из Тель-Авивского университета впервые получилось создать искусственный спинной мозг человека, пишет «МИР24». За основу исследователи взяли небольшое...
 
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