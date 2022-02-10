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В Германии стартует «Берлинале-22»

10.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Германии стартует «Берлинале-22»

Сегодня стартует один из самых известных кинофорумов – «Берлинале-22»! В немецкой столице пройдет церемония открытия.

Программа 72-го международного фестиваля уже известна –18 фильмов из 15 стран будут бороться за главные награды престижного конкурса. Обладателей найдут и премии за лучший полнометражный и документальный фильмы. 17 лент будут показаны в качестве мировых премьер. Съемочные группы лично проведут презентацию. Для широкой публики кинопоказы будут идти до 20 февраля.

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Сегодня стартует один из самых известных кинофорумов – «Берлинале-22»! В немецкой столице пройдет церемония открытия. Программа 72-го международного фестиваля уже...
 
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