В Германии стартует «Берлинале-22»

Источник материала: ОНТ

Сегодня стартует один из самых известных кинофорумов – «Берлинале-22»! В немецкой столице пройдет церемония открытия.

Программа 72-го международного фестиваля уже известна –18 фильмов из 15 стран будут бороться за главные награды престижного конкурса. Обладателей найдут и премии за лучший полнометражный и документальный фильмы. 17 лент будут показаны в качестве мировых премьер. Съемочные группы лично проведут презентацию. Для широкой публики кинопоказы будут идти до 20 февраля.

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